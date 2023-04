iOS 17: Apple sposterà Siri sulla Dynamic Island?

Nelle scorse ore è stato possibile apprendere quelle che dovrebbero essere le molteplici principali novità che iOS 17 porterà in dote, tra cui pure un miglioramento delle funzioni della Dynamic Island. Proprio a tal proposito, è stata da poco diffusa una nuova indiscrezione secondo cui Apple starebbe valutando di aggiungervi Siri.

iOS 17: Siri a portata di Dynamic Island

Attualmente, dopo aver invocato Siri, con la pressione del pulsante dedicato oppure utilizzando il comando vocale “Ehi Siri”, viene mostrata la sfera animata dell’assistente vocale di casa Apple nella parte inferiore del display.

La sfera rimane in sovraimpressione sullo schermo mentre l’assistente virtuale è in ascolto e tutti i dettagli relativi alla richiesta fatta vengono mostrati nella parte superiore o inferiore del display sotto forma di scheda, con il contenuto dello sfondo oscurato.

Secondo però quanto condiviso da una fonte anonima, Apple starebbe valutando di implementare l’interfaccia di Siri nella Dynamic Island, per l’appunto, il che consentirebbe ai contenuti sullo schermo di rimanere a vista. La feature sarebbe in fase di test e al momento non vi è alcuna certezza che venga effettivamente aggiunta.

Relativamente ad iPhone 15, la funzione non resterebbe limitata ai soli modelli Pro, visto e considerato che, diversamente da quanto proposto per gli smartphone lanciati nel 2022, la Dynamic Island dovrebbe venire estesa a tutte le varianti dello smartphone commercializzate.

Ricordiamo che originariamente, invece, Siri prendeva possesso dell’intero schermo ogni volta che l’utente interagiva con esso, ma l’azienda di Cupertino ha reso la cosa opzionale con iOS 14, quando è stata adottata l’attuale interfaccia più compatta.