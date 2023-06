iOS 17 Beta 2 disponibile: le ultime novità firmate Apple

Nella giornata di oggi, 22 giugno 2023, Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 16.5.1 con molteplici fix per falle di sicurezza e anche problemi con l’adattatore Lightning-USB. Non si tratta, però, dell’unico update in arrivo per il sistema operativo proprietario. Oltre alla patch per la versione stabile accessibile a tutti gli utenti in possesso di iPhone, infatti, da Cupertino sta arrivando la versione Beta 2 di iOS 17 per sviluppatori e beta tester. A un mese dalla distribuzione della Beta 1, rilasciata in seguito alla presentazione della prossima versione di iOS, ecco quali sono le novità in arrivo.

Arriva Beta 2 iOS 17 per iPhone

Le nuove modifiche apportate dagli sviluppatori della Mela nella seconda beta di iOS 17 sono relativamente poche, ma comunque sostanziali. Ad esempio, arriva la nuova funzione Tap to AirDrop che consente agli utenti di toccare i propri dispositivi per avviare i trasferimenti di file in un batter di ciglia. O ancora, la pagina delle impostazioni di posizione include ora la opzione MicroLocation che, se abilitata, fornirà dati ancora più dettagliati sulla posizione del device alle app che li richiedono.

Non mancano poi novità per la modalità Standby, che ora supporta l’opzione per disattivare tutte le notifiche – eccetto per quelle critiche -; il controllo della dissolvenza incrociata su Apple Music, impostando tempi tra 1 e 12 secondi; e nuove opzioni di dimensione per il widget di Apple Music.

Queste restano alcune delle tante feature in arrivo con iOS 17, ora ancora in fase di test e possibilmente soggetto a bug anche critici. Pertanto, si consiglia il download della Beta 2 solo se si è sviluppatori o se si è al corrente dei rischi correlati alla sua installazione.