iOS 16.5.1: risolto il bug dell'adattatore da Lightning a USB 3

Dopo il rilascio di iOS 16.5 e di iPadOS 16.5 erano pervenute molteplici lamentele da parte degli utenti per l’impossibilità di sfruttare l’adattatore Lightning a USB a causa di un bug. A distanza di circa un mese, finalmente Apple ha provveduto a porre rimedio alla cosa. Nel corso delle ultime ore, infatti, sono stati resi disponibili iOS 16.5.1 e iPadOS 16.5.1 che vanno a correggere la fastidiosa problematica.

iOS 16.5.1 e iPadOS 16.5.1 disponibili per il download

Andando più in dettaglio, stando a quanto si leggere nelle note di rilascio, questo aggiornamento include importanti correzioni di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti. Inoltre, come anticipato, risolve pure il bug che avrebbe potuto impedire la ricarica con l’adatatore per fotocamera da Lightning a USB 3.

Entrambe le nuove versioni dei sistemi operativi, poi, correggono due vulnerabilità che potrebbero essere state sfruttate da hacker e malintenzionati per attacchi al sistema con esecuzione di codice arbitrario con privilegi kernel.

Contestualmente, Apple ha anche rilasciato l’aggiornamento di sicurezza iOS 15.7.7 per gli utenti che hanno iPhone non più compatibili con il sistema operativo ‌iOS 16‌.

Tutti gli aggiornamenti possono essere scaricati e installati, come di consueto, in modalità over-the-air sui dispositivi compatibili, intervenendo dall’apposita sezione nelle impostazioni del sistema operativo, a patto però che il dispositivo sia sufficientemente carico e che sia connesso ad Internet.

Ricordiamo che con iOS 16.5 e iPadOS 16.5 sono stati resi disponibili un nuovo wallpaper Pride Celebration, una scheda Sport in Apple News e sono stati risolti problemi a Spotlight, podcast in CarPlay e a Tempo di Utilizzo.