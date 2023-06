iOS 17: ecco Ping My Watch per trovare Apple Watch

Con l’arrivo di iOS 17, il nuovo sistema operativo per iPhone annunciato da Apple durante la WWDC 2023, verrà implementata una nuova funzione che di certo potrà risultare utilissima a tutti i possessori di un Apple Watch che sono spesso in preda a distrazioni e dimenticanze varie.

iOS 17: Ping My Watch su iPhone

È stata infatti aggiunta la feature denominata Ping My Watch, la quale consente di rintracciare il proprio smarwatch a marchio Apple utilizzando iPhone. La feature è accessibile richiamando il Centro di Controllo di iOS 17.

La nuova feature che viene aggiunta a iOS 17 è disattivata per impostazione predefinita e per abilitarla occorre aprire la sezione Impostazioni di iOS, fare tap sulla voce Centro di controllo, scorrere verso il basso e premere il pulsante (+) in corrispondenza della dicitura Ping my Watch.

Da tenere presente che attualmente è già possibile effettuare l’operazione opposta, ovvero “pingare” l’iPhone da Apple Watch. Su watchOS 9 e versioni precedenti si può fare scorrendo verso l’alto sul quadrante dell’orologio e sfiorando il tasto raffigurante un iPhone, mentre su watchOS 10 e versioni successive basta premere il tasto laterale e toccare l’icona del telefono. Se è buio, premendo a lungo sull’icona dell’iPhone su Apple Watch viene inoltre attivato il flash sullo smartphone al momento del ping.

Da precisare che affinché la feature risulti fruibile è indispensabile che smartphone e smartwatch si trovi nel raggio d’azione del Bluetooth e siano connessi. Per maggiori distanze, ci si può rivolgere all’app Trova il mio iPhone, in modo tale da conoscere anche l’eventuale strada da dover percorrere.

