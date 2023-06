iOS 17: espansione globale di Sicurezza delle comunicazioni

Con iOS 17, oltre che con iPadOS 17 e macOS Sonoma, i nuovi sistemi operativi per dispositivi Apple che sono stati presentati in occasione della WWDC 2023, verrà resa disponibile in tutto il mondo la funzione Sicurezza delle comunicazioni.

iOS 17: Sicurezza delle comunicazioni in tutto il mondo e di default

La funzione consente di proteggere i bambini che ricevono o tentano di inviare video o foto con nudità in AirDrop, in un Contact Poster nell’app Telefono, in un videomessaggio FaceTime e quando si utilizza il selezionatore di foto, oltre che in Messaggi.

Sicurezza delle comunicazioni verrà abilitata per impostazione predefinita per tutti i bambini di età inferiore ai 13 anni che hanno effettuato l’accesso con il proprio ID Apple e fanno parte di un gruppo di condivisione familiare, mentre in precedenza andava attivata manualmente dalle impostazioni. Ad ogni modo, i genitori possono eventualmente intervenire personalmente tramite Tempo di utilizzo.

Per chi non lo sapesse oppure non ne avesse memoria, la funzionalità è stata lanciata per la prima volta negli Stati Uniti con iOS 15.2 a dicembre del 2021, dopodiché è stata espansa Australia, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Spagna, Svezia e Regno Unito. Con le nuove versioni dei sistemi operativi di Apple, questa funzione sarà disponibile a livello globale.

Inoltre, grazie alla nuova API sfruttata per la funzione, gli sviluppatori possono decidere di integrare Sicurezza delle comunicazioni direttamente nelle proprie app.

Un’altra cosa molto importante da tenere presente è che tutta l’elaborazione delle immagini e dei video per Sicurezza delle comunicazioni avviene sul dispositivo, il che significa che né Apple né terzi hanno accesso ai contenuti.