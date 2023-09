iOS 17: nuovo suono di notifica più silenzioso non piace

Lunedì è stato rilasciato pubblicamente iOS 17, il nuovo sistema operativo per iPhone, con in dote svariate e interessanti novità, tra cui pure tutta una serie di nuovi toni di notifica tra cui poter scegliere per suonerie e avvisi. A quanto pare, però, quello che Apple ha impostato come tono di notifica predefinito non sta risultando gradito ai più.

iOS 17: il nuovo suono di notifica predefinito non piace

Il classico tono di avviso denominato “Tri-tone” è stato infatti sostituito da quello chiamato “Rebound”. Non tutti, però, stanno apprezzando la novità e al momento iOS non offre alcun modo per ripristinare la precedente impostazione.

Recandosi in Impostazioni di iOS e facendo tap sulla voce Suoni è possibile scegliere la suoneria che si preferisce, il tono degli SMS e i suoni di avviso per la segreteria telefonica e le app di sistema come gli avvisi di posta e di calendario. Ma queste opzioni non influenzano i suoni degli avvisi delle app di terze parti. Infatti, a partire da iOS 17 non vi sono controlli dedicati.

A parte quelle che possono essere le semplici preferenze personali, il dissenso generale è dovuto al fatto che il nuovo suono Rebound risulta essere troppo basso.

Mentre “Tri-tone” era un ding relativamente forte, “Rebound” è una combinazione più sottile di due note più basse, con un po’ di eco di riverbero. In special modo se l’iPhone viene tenuto in tasca o in borsa, dunque, il suono più ovattato risulta difficile da udire. Anche la vibrazione tattile associata è più debole e più difficile da percepire.