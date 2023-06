iOS 17 può identificare i simboli del bucato

Con l’avvento di iOS 17, il nuovo sistema operativo per iPhone che è stato annunciato da Apple a inizio mese e che sarà reso disponibile questo autunno, verrà aggiunta all’app Foto la possibilità di identificare una vasta gamma di simboli, compresi quelli del bucato che sono visibili sui cartellini dei vestiti.

iOS 17 riconosce i simboli del bucato

Come segnalato da chi ha giù avuto modo di sperimentare la versione beta di iOS 17, infatti, scattando una foto a un’etichetta su cui sono presenti i simboli per il bucato, questi vengono evidenziati tramite la funzione Ricerca visiva e facendo tap sopra viene riportato il loro significato.

Per ciascun simbolo identificato, dunque, l’iPhone andrà a fornire una spiegazione e facendo tap su di essa si potranno ricevere maggiori dettagli sul Web, tramite la piattaforma di navigazione online gestita dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione.

Dai test condotti, Visual Lookup pare essere in grado di riconoscere tutti i simboli per il bucato, compresi quelli relativi alle temperature della lavatrice, le raccomandazioni riguardo la possibilità di sbiancare gli abiti, le restrizioni dell’asciugatrice, le temperature a cui poter stirare e molto altro ancora.

Va tuttavia tenuto presente che per poter essere riconosciuto correttamente, il simbolo del bucato deve risultare abbastanza ingrandito, per cui occorre scattare la foto all’etichetta in maniera ravvicinata.

Da notare che è stato scoperto che Ricerca visiva può rilevare pure i simboli delle auto sui cruscotti dei veicoli. Anche in tal caso, viene fornita una descrizione dei vari simboli identificati e si possono ottenere maggiori dettagli via Web.