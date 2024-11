iOS 18.2: correzioni al player video dell'app Foto

Con il lancio di iOS 18 sono state introdotte numerose novità su iPhone, tra cui una riprogettazione significativa dell’app Foto che ha comportato anche alcune modifiche al player video integrato. La cosa, però, non è stata particolarmente apprezzata dagli utenti, in special modo a causa dei bordi bianchi attorno ai filmati e alla necessità di effettuare un tocco extra per visualizzarli a schermo intero, ma per fortuna con iOS 18.2 è stato posto rimedio alla cosa.

iOS 18.2: video nell’app Foto direttamente in full screen

Con la terza beta di iOS 18.2, disponibile per gli sviluppatori da lunedì di questa settimana, Apple ha infatti ripristinato una funzionalità molto richiesta: i video ora vengono riprodotti in modalità full screen immediatamente, senza bisogno di toccare lo schermo per eliminare i bordi bianchi.

Questa modifica, attuata tenendo conto dei feedback forniti dagli utenti, riporta l’esperienza visiva a quella delle versioni precedenti di iOS, dove bastava premere play per vedere il video a tutto schermo.

Le funzioni di avanzamento rapido e controllo restano invece invariate, così come la barra di scorrimento per i video, ma adesso toccando lo schermo si possono solo nascondere o mostrare i pulsanti dell’interfaccia.

Questo ritorno all’uso della modalità full screen automatica nell’app Foto ricorda molto da vicino una situazione già verificatasi tempo addietro con Safari, quando il colosso di Cupertino tentò di introdurre una radicale riprogettazione della barra di navigazione del suo browser. Anche in quell’occasione i feedback degli utenti furono negativi e portarono l’azienda capitanata da Tim Cook a ripristinare in breve tempo l’interfaccia classica.