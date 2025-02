iOS 18.3: Apple rilascia una versione ad hoc per iPhone 11

A fine gennaio, Apple ha reso disponibile per i suoi utenti iOS 18.3, unitamente a iPadOS 18.3, macOS Sequoia 15.3 e le nuove versioni dei sistemi operativi per gli altri suoi device. Per i possessori di iPhone 11, però, è pronto per il download e l’installazione un nuovo e specifico update.

iOS 18.3: disponibile una nuova versione specifica per iPhone 11

Nelle scorse ore, infatti, il colosso di Cupertino ha rilasciato una versione aggiornata di iOS 18.3 progettata specificamente per iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. L’aggiornamento ha numero di build di 22D64.

Gli utenti che posseggono un iPhone 11 possono scaricare e installare il nuovo aggiornamento raggiungendo la sezione Impostazioni di iOS, facendo poi tap sulla voce Generali nella schermata che segue e selezionando la dicitura Aggiornamento software.

Non viene specificato quali siano le novità esatte che questo update introduce, ma con ogni probabilità si tratta di correzioni di bug e/o miglioramenti specifici per tutta la gamma iPhone 11.

Ricordiamo che i cambiamenti più interessanti di iOS 18.3 sono relativi soprattuto ad Apple Intelligence, che in Italia non è ancora fruibile. Più precisamente è stata implementata la funzionalità Visual Intelligence sugli ultimissimi iPhone 16 per aggiungere al calendario le date degli eventi scritte su volantini e poster inquadrati con la fotocamera. Altre novità riguardano i riassunti delle notifiche, l’aggiunta di un’inedita funzione per l’app Calcolatrice che ripete l’ultima operazione matematica quando si preme il tasto uguale e la correzione di un problema con Apple Music che poteva continuare la riproduzione di un brano anche in seguito alla chiusura dell’app.