iOS 18.4 beta 2: Visual Intelligence su iPhone 15 Pro

Come anticipato a fine febbraio, Apple ha portato la funzionalità Visual Intelligence anche su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max con la seconda beta di iOS 18.4 riservata agli sviluppatori. La nuova versione preliminare del sistema operativo include diverse novità interessanti.

Tutte le novità di iOS 18.4 beta 2

Visual Intelligence è simile a Google Lens. Inquadrando un oggetto con la fotocamera è possibile ottenere informazioni su oggetti e luoghi, riassumere, copiare e tradurre il testo, rilevare numeri di telefono e indirizzi email, identificare animali e piante, sfruttando Google Search e ChatGPT.

La funzionalità veniva attivata con il pulsante Camera Control disponibile solo su iPhone 16. Con iOS 18.4 beta 2 è possibile assegnare Visual Intelligence al pulsante Action, quindi viene ora supportata anche dagli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, in modo analogo all’iPhone 16e. Ovviamente anche gli utenti con iPhone 16 possono usare questa alternativa. La funzionalità è accessibile inoltre dal Control Center (ci sono anche i pulsanti per scrivere e parlare a Siri).

La seconda beta di iOS 18.4 include altre interessanti novità. La prima è il supporto per iPhone 16e. Apple ha inoltre aggiunto sette nuove emoji e l’app Vision Pro che consente di accedere ai contenuti e installare le app senza indossare il visore.

La funzionalità Prioritize Notifications permette ora di impostare la priorità delle notifiche per singole app (quelle che devono essere mostrate in cima all’elenco sul lock screen). È possibile inoltre mettere in pausa o ripristinare il download delle app direttamente dall’elenco nell’App Store.

Nell’app Shortcuts (Comandi in italiano) sono state aggiunte nuove azioni per attività e impostazioni delle app. Nell’app Wallet è invece presente un nuovo menu che include ordini, abbonamenti e impostazioni. La versione finale di iOS 18.4 dovrebbe essere rilasciata all’inizio di aprile. Aggiungerà il supporto della lingua italiana per Apple Intelligence.