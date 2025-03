iOS 18.4, niente SharePlay in Europa, perché?

Il rapporto tra Apple e l’Unione Europea è sempre stato un po’ di amore-odio. E anche con l’arrivo di iOS 18.4, le cose non sembrano destinate a cambiare.

SharePlay e iPhone Mirroring restano fuori da iOS 18.4 in Europa

Da una parte, c’è una buona notizia: Apple Intelligence, il fiore all’occhiello di iOS 18, finalmente arriverà anche sui dispositivi europei con il prossimo aggiornamento, dopo essere stato disponibile nel resto del mondo fin dalla versione 18.1. Dall’altra, però, ci sono due grandi assenti: iPhone Mirroring e SharePlay.

A far suonare il campanello d’allarme è stata la release candidate di iOS 18.4, rilasciata in settimana. Di solito, questa versione rappresenta quella definitiva, a meno che non emergano problemi dell’ultimo minuto scovati da sviluppatori e tester. Purtroppo, nei nei dispositivi destinati al mercato UE mancano all’appello proprio iPhone Mirroring per duplicare lo schermo del proprio iPhone su un altro dispositivo e SharePlay, che permette di condividere lo schermo. Questo lascia pensare che difficilmente le vedremo nella versione finale.

Colpa del Digital Markets Act?

Ma perché Apple ha deciso di escludere queste funzioni dal mercato europeo? Secondo l’azienda, la colpa sarebbe delle “incertezze normative” legate al Digital Markets Act (DMA), il regolamento UE che mira a impedire alle big tech di abusare della loro posizione dominante. Come mai allora Apple Intelligence può aggirare questo ostacolo, mentre le altre due funzioni no?…

Non è che gli utenti europei siano sempre svantaggiati rispetto al resto del mondo, per carità. Anzi, in alcuni casi godono di esclusive che farebbero invidia a chiunque. Ad esempio, solo in UE è possibile cambiare l’app di navigazione predefinita, sostituendo Apple Maps con Google Maps, Waze o qualsiasi altra alternativa. Un lusso che né gli americani né gli altri possono permettersi.