iOS 18.4: iPhone Mirroring non sarà disponibile nell'UE

Quando Apple ha presentato iOS 18 in occasione della WWDC dello scorso anno, ha annunciato varie nuove funzionalità, tra cui iPhone Mirroring, che consente di controllare l’iPhone direttamente dal Mac, senza necessità di connessioni via cavo. A causa delle normative vigenti in Europa, però, la feature non è ancora disponibile nell’Unione Europea e purtroppo non lo sarà nemmeno con iOS 18.4.

iOS 18.4: niente iPhone Mirroring nell’UE

La notizia giunge dopo il rilascio delle ultime beta di iOS 18.4, che hanno abilitato Apple Intelligence anche in Europa. Molti utenti si aspettavano che pure iPhone Mirroring fosse incluso in questo update, ma il colosso di Cupertino ha confermato che la funzionalità resterà purtroppo disabilitata nella maggior parte dei paesi europei.

Andando maggiormente in dettaglio, la decisione di bloccare iPhone Mirroring nell’Unione Europea è legata al Digital Markets Act (DMA), la normativa antitrust locale che impone maggiori regole di interoperabilità alle grandi aziende tecnologiche.

Il gruppo capitanato da Tim Cook ha infatti informato che ritiene che il DMA possa portare a modifiche nell’utilizzo della funzione in modi che andrebbero inevitabilmente a compromettere la sicurezza e l’integrità dei dispositivi Apple e per la stessa ragione in UE sono già state rimosse altre funzioni avanzate, come SharePlay Screen Sharing. Apple Intelligence, invece, è stata abilitata, anche se non è chiara la giornata in base alla quale questa funzione non sia stata bloccata al pari di iPhone Mirroring.

Da tenere presente che iOS 18.4 sarà rilasciato a inizio aprile per tutti gli utenti e porterà comunque diverse e interessanti novità.