iOS 18.5 ufficiale, le novità dell'aggiornamento Apple

Apple rilascia ufficialmente iOS 18.5, l’ultimo aggiornamento per iPhone e iPad che porta con sé diverse novità interessanti. Tra queste spiccano un nuovo sfondo, miglioramenti al controllo genitori Screen Time e alcune funzionalità esclusive per la serie iPhone 13.

iOS 18.5 porta una ventata di freschezza sui dispositivi Apple. Un gustoso assaggino in attesa del piatto forte, ovvero iOS 19.

iOS 18.5: tante novità per iPhone e iPad

Uno sfondo inedito per celebrare l’armonia

La prima sorpresa di iOS 18.5 è l’introduzione di un nuovo wallpaper chiamato “Pride Harmony“. Si tratta di un’immagine colorata e vivace che va ad arricchire la già nutrita galleria di sfondi preinstallati. Un tocco di freschezza per personalizzare il proprio dispositivo.

Screen Time diventa più smart

Ma le novità non sono solo estetiche. Apple ha migliorato Screen Time. La funzione è dedicata al controllo del tempo trascorso davanti allo schermo. Ora i genitori riceveranno una notifica ogni volta che il figlio inserirà correttamente il codice di sblocco di Screen Time. Un modo in più per tenere sotto controllo l’utilizzo dei dispositivi da parte dei più piccoli.

Acquisti in-app più facili su Apple TV

iOS 18.5 semplifica anche gli acquisti di contenuti all’interno dell’app Apple TV su dispositivi di terze parti. Sarà possibile comprare film, serie tv e altro ancora direttamente dal proprio iPhone, senza passare per altri metodi di pagamento. Una comodità in più per gli appassionati di streaming.

Funzionalità satellitari per iPhone 13

Svolta per i possessori di iPhone 13! La connettività satellitare non è più un privilegio esclusivo dei modelli top di gamma. Ci si trova in mezzo al nulla, circondato da montagne che bloccano ogni segnale? O magari si è in barca a miglia e miglia dalla costa? Nessun problema – il telefono potrà comunque inviare messaggi essenziali e segnalazioni d’emergenza.

Risolto un bug nell’app Apple Vision Pro

Infine, iOS 18.5 risolve un fastidioso bug che affliggeva l’app Apple Vision Pro, causando la comparsa di uno schermo nero.

Un assaggio di iOS 19

L’aggiornamento 18.5 arriva a poche settimane dalla WWDC, la conferenza annuale degli sviluppatori Apple. Durante l’evento, previsto per giugno, la mela morsicata svelerà iOS 19 e le altre principali novità software. Si preannunciano cambiamenti significativi al design e alle funzionalità, per un’esperienza sempre più ricca e personalizzata.

Come aggiornare?

Per installare iOS 18.5 basta aprire l’app, selezionare Generali e poi Aggiornamento Software. L’aggiornamento potrebbe non apparire subito, ma niente panico. Il rilascio avviene in modo graduale e potrebbe volerci qualche ora prima che sia disponibile su tutti i dispositivi.