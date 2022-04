L'iPhone 13 è lo smartphone più riuscito degli ultimi anni

Stando a quelli che sono i dati raccolti dal CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), gli iPhone 13 presentati a settembre scorso sono la generazione più fortunata degli smartphone che la “mela morsicata” ha prodotto negli ultimi anni: le vendite di tutti i modelli “grandi” della gamma, il Pro Max, il Pro e la versione standard, vanno molto bene, ad eccezione del mini.

iPhone 13: le vendite di tutti i modelli (mini a parte) vanno alla grande

In particolare, iPhone 13 in versione standard è praticamente uno dei più amati di sempre. I numeri del CIRP parlano chiaro: nel primo trimestre del 2022 è andato enormemente meglio di iPhone 12 e di iPhone 11, il quale nel marzo 2020 aveva fatto segnare performance commerciali di tutto rispetto.

Confrontando poi le richieste di mercato attuali con quelle delle annualità precedenti salta subito all’occhio un dato: nei primi tre mesi del 2022 è difficile percepire differenze tra iPhone 13 Pro e Pro Max, in quanto hanno venduto praticamente in egual maniera. Invece, non regge il confronto tra iPhone 13, che ha conquistato 38 preferenze su 100, e 13 mini, il quale ha totalizzato soltanto 3 acquisti su 100.

È altresì importante tenere presente il fatto che rispetto al suo precedessore iPhone 13 implementa alcuni piccoli ma importanti miglioramenti, come quelli che riguardano la batteria, cosa sempre particolarmente gradita da parte degli utenti.

Il CIRP ha inoltre evidenziato la bontà della strategia adottata da Apple che tiene in gamma anche alcuni modelli di “melafonino” di generazione precedente. Sulla base di ciò, andando a combinare le quote di iPhone XR (ottobre 2018), iPhone 11 (settembre 2019) e iPhone SE 2020 si ottiene il 15% delle vendite del primo trimestre.