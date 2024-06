iOS 18: app Mail con AI e funzioni più smart

Mail di Apple su iOS 18 andrà incontro a importanti cambiamenti e miglioramenti grazie alle nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tra cui una ricerca più performante e risposte intelligenti generative, ma anche assistenza nella composizione delle email.

iOS 18: Mail più performante con AI

A riferire il tutto, è stato un report diffuso nelle scorse ore dalla redazione di AppleInsider, secondo cui i risultati restituiti durante l’esecuzione di una ricerca nella posta elettronica verranno potenziati per includere informazioni aggiuntive da contatti, posizioni e documenti archiviati in locale.

Le risposte smart si baseranno sul modello LLM (LLM) su dispositivo Apple, internamente noto come Ajax e in merito a cui sono state già diffuse informazioni. Saranno sviluppate per semplificare la comunicazione e risparmiare tempo, in abbinamento con la profonda integrazione di Siri con Mail e la capacità dell’assistente virtuale di creare risposte al volo su richiesta dell’utente.

Le nuove funzionalità di Mail si associano anche a un nuovo framework di strumenti di scrittura a livello di sistema, incluso nelle versioni pre-release di ‌iOS 18‌, iPadOS 18 e macOS 15, che potrebbe permettere la modifica del testo tramite ‌Siri‌.

Al momento si hanno ancora poche informazioni in merito all’implementazione del nuovo network, ma dal report si apprende che potrebbe aiutare a cambiare lo stile o il tono del testo dell’utente in fase di composizione delle email. Sicuramente tutti i dettagli del caso verranno forniti in occasione della WWDC 2024 che prenderà il via la prossima settimana e in occasione di cui Apple toglierà ufficialmente i veli ai nuovi sistemi operativi per i suoi dispositivi.