Xiaomi Redmi Note 14 Pro: scopri come averlo a 245€ su eBay

Se sei alla ricerca di un buon smartphone, in grado di offrirti prestazioni eccellenti a un prezzo sicuramente competitivo sul mercato, allora devi approfittare di un’ottima occasione disponibile solamente su eBay. Acquista ora lo Xiaomi Redmi Note 14 Pro a soli 245 euro circa, invece di 299 euro. Un risparmio incredibile da avere subito.

Per ottenere questo super prezzaccio basta solo inserire il Coupon XIAOMIDAYS25 nell’apposita sezione dedicata ai Codici Sconto di eBay. La trovi aggiungendo l’articolo in carrello e proseguendo fino alla pagina dei metodi di pagamento. Lì trovi la casella dove inserire il voucher in questione e così ottenere un 15% di extra sconto (massimo 75 euro), sul prezzo già in promozione.

Con eBay è ancora più vantaggioso acquistare lo Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Infatti, grazie al re dello shopping online hai la Garanzia Clienti eBay e il Servizio eBay Premium. Inoltre, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo per moltissime destinazioni di tutta Italia. Infine, se vuoi puoi anche pagare in comode rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro: la scelta perfetta per qualità e risparmio

Risparmiare senza rinunciare alla qualità oggi è possibile grazie a eBay e al suo Coupon XIAOMIDAYS25. Infatti, ora l’ottimo Xiaomi Redmi Note 14 Pro è tuo con soli 245 euro circa appena. Un’ottima occasione per assicurarti un ottimo smartphone con Intelligenza Artificiale integrata e tantissime funzionalità.

Tutto questo all’interno di un ecosistema estremamente intuitivo che assicura un’esperienza utente sempre gratificante e fluida. Grazie la processore Helio G100-Ultra le prestazioni raggiungono buoni livelli sia per tutte quelle attività quotidiane normali, sia quando è necessario utilizzare app e giochi che richiedono più energia.

Con 8GB di RAM e 256GB di ROM, questo Xiaomi Redmi Note 14 Pro è perfetto per rapidità nei processi e tanto spazio di archiviazione. Il display AMOLED da 6,67″ e la frequenza di aggiornamento da 120Hz sono una chicca niente male per sfruttarlo anche in intrattenimento e gaming. Cosa aspetti? Acquistalo a soli 245 euro circa con il Coupon XIAOMIDAYS25.