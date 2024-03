iOS 18: Apple Account al posto di ID Apple

Con l’avvento di iOS 18 sui dispositivi Apple, arriveranno delle interessanti novità per quanto riguarda l’utilizzo dell’ID Apple, o per meglio dire del nome del servizio. A riferirlo è stato nelle ore addietro Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg.

iOS 18: rebranding per l’ID Apple

Andando più in dettaglio, sulla falsariga di pregresse indiscrezioni, Mark Gurman afferma che il nome “Apple Account” andrà a sostituire quello “ID Apple” entro la fine dell’anno, sia online che nelle prossime importanti versioni software di Apple, come iOS 18 per iPhone e watchOS 11 per Apple Watch.

Con il rebranding completo, si prevede che il nome ID Apple verrà del tutto eliminato, dopo oltre due decenni che l’azienda ha cominciato a utilizzarlo. Il motivo alla base di questo cambio non è al momento noto, ma di certo il nuovo nome sembra essere più semplice e intuitivo dell’altro.

Il nuovo nome verrà probabilmente annunciato in occasione della WWDC di giugno, quando il gruppo capitanato da Tim Cook presenterà in anteprima iOS 18 e gli altri aggiornamenti software per i suoi device.

Un ‌ID Apple‌ è un account che consente agli utenti di accedere a servizi come iCloud e App Store. L’opzione per creare e accedere a un ‌ID Apple‌ è disponibile su tutte le piattaforme dell’azienda ed è accessibile agli utenti da svariato tempo a quest parte. Tra le altre cose, con un ‌ID Apple‌ gli utenti possono acquistare app e musica, sincronizzare i dati in modalità wireless tra dispositivi utilizzando ‌iCloud‌ ed effettuare acquisti sul negozio online di Apple.