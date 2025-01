iOS 18: Apple rivela la quota di mercato

Sono passati circa quattro mesi da quando Apple ha rilasciato iOS 18 per iPhone. Come di consueto ogni volta che viene distribuito un nuovo aggiornamento software, il colosso di Cupertino non rivela mai nell’immediato il grado di diffusione dell’OS, per poi comunicare i dati ufficiali a distanza di qualche tempo, come verificatosi in questo.

iOS 18: in esecuzione sul 68% di tutti gli iPhone

A quanto pare, la diffusione di iOS 18 sta procedendo abbastanza bene e piuttosto rapidamente. In base a quanto comunicato, infatti, si apprende che il 76% di tutti i dispositivi rilasciati negli ultimi quattro anni sta eseguendo iOS 18 e che il 68% di tutti i dispositivi ha installato l’OS.

La versione precedente, iOS 17, ha ancora una quota di utilizzo abbastanza interessante, con oltre il 19% di tutti i dispositivi lanciati negli ultimi quattro anni e complessivamente. Apple afferma che la quota di utilizzo è misurata dai dispositivi che hanno effettuato transazioni sull’App Store il 21 gennaio 2025.

Possiamo confrontare questi numeri con la quota di utilizzo di iOS 17 dell’anno scorso, quando il gruppo capitanato da Tim Cook aveva riferito che il 76% di tutti i dispositivi introdotti negli ultimi quattro anni faceva uso del sistema operativo e complessivamente era presente sul 66% degli iPhone.

È tuttavia bene precisare che i numeri precedenti si basavano su dispositivi che avevano effettuato transazioni sull’App Store il 4 febbraio 2024. In altri termini, iOS 18 detiene un vantaggio del 2% nonostante i numeri siano stati rivelati qualche settimana prima.

Apple ha altresì condiviso i dati sulla quota di mercato per iPadOS 18, informando che il 63% di tutti i dispositivi introdotti negli ultimi quattro anni esegue il sistema operativo e che il 53% di tutti i dispositivi ha installato l’aggiornamento.

In aggiunta a ciò c’è il fatto che circa il 28% di tutti gli iPad sta ancora eseguendo l’aggiornamento di iPadOS 17 dal 2024.