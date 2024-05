iOS 18: funzionalità AI con data center Apple Silicon

Mark Gurman di Bloomberg da conferma del fatto che Apple sta sviluppando i propri chip per alimentare i data center incentrati sull’intelligenza artificiale di cui gli utenti potranno finalmente fruire con l’avvento di iOS 18, andando ad aggiungere diversi e interessanti dettagli al report che qualche giorno fa è stato diffuso dal Wall Street Journal.

iOS 18: M2 Ultra e M4 Ultra per alimentare i data center Apple incentrati sull’IA

Andando più in dettaglio, il noto giornalista riferisce che Apple sta inserendo chip di fascia alta simili a quelli progettati per il Mac in server di cloud computing progettati per elaborare le attività di intelligenza artificiale più avanzate che arriveranno su iOS 18 e sugli altri sistemi operativi della “mela morsicata”. Le funzionalità più semplici relative all’intelligenza artificiale verranno invece elaborate direttamente su iPhone, iPad e Mac.

Il primo chip incentrato sull’intelligenza artificiale nei data center Apple sarà l’M2 Ultra, che attualmente è disponibile sul Mac Pro e Mac Studio, ma non dovrebbe volerci molto tempo prima che venga introdotto un futuro M4 Ultra.

Inoltre, Apple starebbe cercando di sfruttare i propri punti di forza per entrare nel settore dell’IA e dominarlo nel più breve tempo possibile.

È innegabile che unificare la propria linea di prodotti Apple Silicon è stata una mossa vincente per Apple sin dal debutto del chip M1 per Mac avvenuto nel 2020. Per cui, sfruttare lo stesso team di chip per creare data center incentrati sull’intelligenza artificiale potrebbe rivelarsi un punto di forza che la concorrenza difficilmente riuscirà ad eguagliare.