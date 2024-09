iOS 18, iPhone avvisa se si carica troppo lentamente

Apple ha appena rilasciato l’aggiornamento a iOS 18, che sarà preinstallato sui nuovi iPhone 16 in uscita venerdì 20 settembre. L’update sarà disponibile anche per i modelli di iPhone precedenti compatibili.

iOS 18 introduce alcune novità interessanti relative alla gestione e al monitoraggio dello stato di salute della batteria. Apple finora non aveva diffuso molti dettagli su queste funzionalità, che consentiranno agli utenti di ottimizzare la ricarica e prolungare la durata delle batterie degli iPhone.

iPhone, iOS 18 permette di scegliere il limite di ricarica

Finora era possibile impostare una soglia dell’80% della capacità della batteria da non superare durante la ricarica, per preservarne la durata. Con iOS 18, gli utenti possono ora scegliere di aumentare questo limite all’85%, al 90% o al 95%. In questo modo è possibile aumentare la durata della batteria se l’80% non è sufficiente per affrontare la giornata, senza tuttavia gravare troppo sulla batteria.

iOS 18 calcolerà anche un limite di carica consigliato, basato sulle abitudini dell’utente, per aiutarlo a scegliere il limite di carica giusto. Questo apparirà nella sezione di ricarica del menu Batteria nelle Impostazioni dell’iPhone. A un certo punto si potrebbe anche ricevere una notifica che invita ad attivare questa funzione.

iOS 18, informazioni accessibili sulla stato di salute della batteria

Apple ha anche aggiunto informazioni sullo stato di salute della batteria alla sua interfaccia dedicata. Nel menu è ora possibile trovare la data di produzione della batteria, la data del primo utilizzo e il conteggio dei cicli, oltre alla percentuale della capacità massima della batteria rispetto al suo nuovo stato. In precedenza, questi dati erano nascosti in un sottomenu più generale dei dati tecnici del dispositivo.

iPhone si carica troppo lentamente? iOS 18 lo segnala

Con iOS 18, nella sezione Batteria è stata aggiunta la funzionalità di rilevamento della “carica lenta“. Se l’iPhone rileva che la velocità di ricarica è più bassa del normale, questa viene indicata in arancione invece che in verde nel grafico che mostra l’andamento della carica. Inoltre, compare un messaggio di avviso che segnala all’utente che la ricarica sta avvenendo più lentamente del previsto.

Questa funzione permette di identificare eventuali problemi nel processo di ricarica. Va ricordato che con il nuovo iPhone 16, Apple ha migliorato la velocità massima supportata di ricarica della batteria. Pertanto, la notifica di “carica lenta” indica che la ricarica non sta avvenendo alla massima potenza possibile con quel modello.

Va precisato che, la maggior parte di queste funzioni saranno disponibili solo su iPhone 15 e 16, non su altri modelli, anche se compatibili con iOS 18.