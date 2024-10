iOS 18: Ticketmaster supporta le migliore di Apple Wallet

Lo scorso settembre Apple ha rilasciato iOS 18 che ha portato in dote molteplici novità, tra cui anche nuove funzionalità per Apple Wallet che consentono agli utenti di accedere a un maggior numero di informazioni sugli eventi per i quali hanno acquistato i biglietti, come le mappe delle location, le previsioni meteo locali ecc. A tal riguardo, Ticketmaster ha annunciato esperienze migliorate, offrendo informazioni personalizzate per gli eventi attesi dai fan, utili con l’arrivo della giornata da loro attesa.

Ticketmaster: supporto per le nuove funzioni di Apple Wallet su iOS 18

“Siamo estremamente orgogliosi di lavorare con Apple per offrire la migliore esperienza di ticketing ai fan”, ha dichiarato Mark Yovich, Presidente di Ticketmaster.

Andando più in dettaglio, gli utenti potranno interagire con le nuove funzionalità offerte con i biglietti nell’Apple Wallet dei loro iPhone e ottenere in tal modo accesso facilitato a dettagli sulla location, link per acquistare oggetti di merchandising e altre funzionalità offerte dall’app Ticketmaster.

I nuovi biglietti con supporto ad Apple Wallet faranno il loro debutto il 19 ottobre prossimo nell’ambito dell’incontro in casa del Los Angeles Football Club (LAFC) al BMO Stadium (ex Banc of California Stadium) che ospita le partite casalinghe.

Il successivo evento per il quale la società americana di vendita e distribuzione di biglietti offre il supporto delle nuove funzionalità di iOS 18 riguarda la squadra di pallacanestro professionistica Miami HEAT e in seguito altri eventi previsti nel 2025.

Ticketmaster sottolinea che la nuova esperienza di ticketing possibile con Apple Wallet è attiva dal momento che si acquistano i biglietti e vengono aggiunti su iPhone.