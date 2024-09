iOS 18: registrazione video mentre si ascolta musica

Ieri Apple ha rilasciato iOS 18 per i suoi smartphone e tra le varie novità che il nuovo sistema operativo porta in dote vi è anche una funzione passata inosservata agli occhi dei più, scovata dalla redazione di 9to5Mac: la possibilità di registrare video su iPhone senza dover interrompere la riproduzione musicale.

iOS 18 permette di registrare video durante la riproduzione audio

Si tratta di un piccolo grande cambiamento che può fare la differenza per tanti utenti, visto e considerato che la possibilità di registrare video mentre si ascolta musica (o un podcast) è estremamente comoda.

Da tenere presente che prima dell’avvento di iOS 18, ogni volta che si voleva registrare un video con l’audio dell’iPhone in riproduzione, sia localmente che con eventuali cuffie collegate, la riproduzione audio veniva bloccata e l’unico sistema per far fronte alla cosa era quello di registrare un video dalla schermata di scatto delle foto tenendo premuto a lungo il tasto dell’otturatore, ma la qualità ultima non era assolutamente la stessa della funzione dedicata.

Ora, quindi, registrare video risulterà più comodo e meno frustrante durante l’ascolto di podcast, musica o qualsiasi altri di contenuto audio in background.

Tra le altre principali novità di iOS 18 vi è la possibilità di personalizzare maggiormente home screen, lock screen e Centro di Controllo, la possibilità di nascondere le app e renderle accessibili solo dopo l’identificazione biometrica, un migliore gestione dei widget e la disponibilità dell’app Foto totalmente rinnovata. In un secondo momento, poi, arriverà anche Apple Intelligence, la soluzione per l’intelligenza artificiale del gruppo capitanato da Tim Cook.