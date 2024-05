iOS 18: transizioni smart su Apple Music

Con iOS 18, la cui presentazione ufficiale avverrà nel corso della WWDC di Apple che andrà in scena dal 10 al 14 giugno, l’app Apple Music verrà aggiornata con l’aggiunta di una nuova e interessante funzionalità: le transizioni smart dei brani.

iOS 18: transizioni intelligenti dei brani su Apple Music

Andando più in dettaglio, Apple sta testando una nuova funzionalità chiamata “Transizioni intelligenti dei brani” che rappresenterebbe un miglioramento dell’attuale opzione di dissolvenza incrociata che entra in gioco quando si passa da un brano a quello successivo.

Con le transizioni intelligenti dei brani, coloro che si servono di ‌Apple Music‌ potranno regolare la durata della dissolvenza incrociata da 1 a 12 secondi, a seconda di quelle che sono le proprie esigenze e preferenze personali. Allo stato attuale, la dissolvenza incrociata va a colmare il divario tra i brani abbassando il volume della canzone che sta finendo e aumentando il volume di quella che sta iniziando, creando una transizione senza che la musica arrivi mai alla fine.

Unitamente alla funzione in questione, il colosso di Cupertino starebbe lavorando su una nuova funzionalità chiamata “Passthrough”, destinata non soltanto ad ‌Apple Music‌, ma anche a QuickTime Player su macOS 15, ma non ci sono informazioni esatte in merito a cosa offrirà. Presumibilmente la feature sarà in qualche maniera collegata allo Spatial Audio con Dolby Atmos.

Corre altresì voce che il gruppo capitanato da Tim Cook stia lavorando internamente su una funzionalità di “Spatial Gaming”, ma anche in tal caso non sono stati forniti dettagli precisi in merito a cosa possa essere.