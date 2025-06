iOS 26: arriva Recovery Assistant per ripristinare l'iPhone

Con iOS 26 arriva una nuova funzione denominata Recovery Assistant, la quale consente di recuperare un iPhone che non si avvia correttamente eliminando la necessità di collegarlo a un PC o a un Mac per le operazioni di ripristino.

iOS 26: ripristino dell’iPhone senza computer con Recovery Assistant

La funzione è stata in realtà introdotta con la prima beta di iOS 26, ma Apple ne ha fatto menzione nelle note di rilascio soltanto adesso che è stata resa disponibile la seconda beta del nuovo sistema operativo.

“Recovery Assistant è un nuovo modo per recuperare il tuo dispositivo se non si avvia normalmente” afferma Apple. “Può cercare problemi e tentare di risolverli se trovati”.

Apple riferisce che un iPhone con iOS 26 si avvierà in modalità di ripristino se il dispositivo ha riscontrato un problema durante l’avvio, mostrando sul display il seguente messaggio: “Questo iPhone ha riscontrato un problema durante l’avvio. Per aiutare a diagnosticarlo e risolverlo, è stato avviato in Recovery. Il recupero cercherà eventuali problemi e tenterà di risolverli se trovati”.

Da notare che la novità può essere vista come una sorta di espansione della funzionalità introdotta lo scorso anno su iPhone per consentire l’aggiornamento wireless del firmware del dispositivo, rivolta principalmente agli Apple Store, al fine di permettere l’aggiornamento di iOS senza aprire la confezione del dispositivo. Recovery Assistant si basa su questa funzionalità, offrendo anche agli utenti un approccio wireless ugualmente comodo per riuscire a ripristinare il “melafonino” qualora dovesse rivelarsi necessario.

Ricordiamo che attualmente iOS 26 è disponibile solo in beta per gli sviluppatori registrati. La beta pubblica arriverà a luglio, mentre il rilascio su larga scala è previsto per settembre.