iOS 26, carte d'imbarco mostrano gate, bagagli e mappe aeroporto

Da quasi un mese iOS 26 è disponibile con il suo carico di novità, tra cui una piccola ma significativa evoluzione dell’app Wallet. Apple ha modernizzato l’interfaccia delle carte d’imbarco trasformandole da semplici biglietti digitali in veri assistenti di viaggio.

iOS 26: le nuove carte d’imbarco sull’iPhone con tracking bagagli e mappe aeroporto

Finora le carte d’imbarco su iPhone si limitavano a conservare il codice a barre da scansionare al gate. Niente più, niente meno della versione digitale del pezzo di carta che ci si stampava a casa o si ritirava al check-in. Apple ha deciso che era tempo di fare di meglio, e ha introdotto tre novità che potrebbero effettivamente rendere i viaggi in aereo meno caotici.

La prima: tutte le informazioni pratiche, come terminal, gate, gruppo d’imbarco e persino il numero del nastro bagagli all’arrivo, sono ora consultabili direttamente sulla carta d’imbarco. Niente più screenshot dell’email della compagnia aerea o ricerche frenetiche sul sito per capire dove diavolo si deve andare.

La seconda novità sfrutta le Live Activities, quella funzione introdotta con iOS 16 che mostra aggiornamenti in tempo reale sulla schermata di blocco e widget. Ora funziona anche per i voli: stato del volo, cambio gate, ritardi, tutto visibile con un semplice sguardo allo schermo senza dover aprire l’app.

Apple integra anche una mappa interattiva dell’aeroporto, utile per localizzare il gate o il nastro bagagli. Perché gli aeroporti sono labirinti progettati da sadici e trovare il Gate D47 in un terminal gigantesco non dovrebbe richiedere un corso di orientamento.

La terza novità è forse la più interessante: il tracking dei bagagli tramite l’app Dov’è. Gli utenti possono collegare un AirTag al loro volo e seguire in tempo reale la posizione della valigia. Se il bagaglio si perde, si può segnalare direttamente dall’app Wallet. Un’integrazione che trasforma gli AirTag da gadget per ritrovare le chiavi in strumento effettivamente utile per i viaggiatori seriali.

United Airlines apre le danze

Purtroppo queste funzioni non sono ancora disponibili per tutti i voli. United Airlines, che ha l’abitudine di adottare per prima le innovazioni Apple, è la compagnia che inaugura il servizio. Seguiranno Air Canada, American Airlines, Delta, JetBlue, Lufthansa, Qantas, Southwest, Jetstar e Virgin Australia.

Apple precisa anche che il tracking in tempo reale non si attiva automaticamente. Bisogna abilitarlo manualmente dall’app Wallet, dopo di che è possibile condividerlo con altre persone. Comodo per comunicare a chi aspetta all’aeroporto l’ora d’arrivo senza dover mandare messaggi ogni dieci minuti.