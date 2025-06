iOS 26 conserva lo spazio per gli aggiornamenti futuri

Tra iCloud e le configurazioni di archiviazione da 512 GB o 1 TB, Apple offre ai suoi clienti una serie di soluzioni per non doversi preoccupare dello spazio rimasto sul proprio iPhone. Il problema è che non tutti possono accedervi, anche a causa del costo. E poiché il peso di foto, video e applicazioni continua a crescere giorno, dopo giorno… ci si può ritrovare rapidamente al punto di saturazione.

Questo è frustrante sia per l’utente che per Apple. Senza spazio di archiviazione gratuito, alcune persone decidono di non installare gli aggiornamenti, e questo non è un bene per nessuno. Apple ha tutto l’interesse a garantire che l’iPhone benefici delle ultime patch di sicurezza e delle funzioni più recenti. Consapevole del problema, ha integrato una nuova funzione su iOS 26 per garantire che l’utente abbia sempre spazio per installare i prossimi aggiornamenti disponibili.

iOS 26 riserva spazio di memoria per gli aggiornamenti

Nelle note della patch per la versione beta di iOS 26, l’opzione è descritta come segue: “In base alla quantità di spazio libero disponibile, iOS può riservare dinamicamente lo spazio per gli aggiornamenti in modo che gli aggiornamenti automatici possano essere scaricati e installati con successo“. Ciò significa che gli utenti non dovranno più ricordarsi di risparmiare spazio in caso di nuovi aggiornamenti o di eliminare elementi dal proprio iPhone quando viene distribuito un aggiornamento.

In realtà, non si ancora molto su questa funzione. Gli utenti saranno avvisati che parte dello spazio di archiviazione è riservato agli aggiornamenti del sistema? È possibile disattivare questa opzione? Se lo spazio di archiviazione è insufficiente, iOS 26 avviserà che è meglio liberare spazio? Dovremo vederlo in azione per saperlo con certezza.