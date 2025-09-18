iOS 26 fa sembrare le icone delle app storte

La nuova interfaccia Liquid Glass di iOS 26 è decisamente accattivante, ma non sono tutte rose e fiori, come si suol dire. L’ultimissimo sistema operativo di Apple per iPhone, infatti, sembrerebbe causare un insolito problema visivo per alcuni utenti.

iOS 26 fa venire le vertigini

Liquid Glass aggiunge sottili effetti luminosi agli angoli delle icone delle app, creando un aspetto dinamico simile al vetro con effetti di profondità e parallasse. Tuttavia, questa scelta di design può produrre un’illusione ottica che fa apparire le icone inclinate. Gli utenti colpiti dal fenomeno riferiscono di sentirsi disorientati, con alcuni che sperimentano vertigini dall’effetto inclinato percepito.

Sul Web ci sono molteplici segnalazioni a tal riguardo. Un post su Reddit ha ricevuto oltre 3.000 voti positivi. “L’effetto di luminosità della cornice fa sembrare le app inclinate, ed è davvero una distrazione”, si è lamentato un utente. “Tutto iOS 26 è un incubo ottico”, viene scritto in un altro commento. Un altro utente ancora riferisce che l’aggiornamento a iOS 26 lo ha fatto “sentire ubriaco”.

L’effetto di inclinazione è più pronunciato quando le icone sono impostate sulle modalità “Scura”, “Vetro” o “Tonalità” su sfondi scuri o neri, mentre gli sfondi colorati sembrano aiutare a mascherare l’illusione distogliendo l’attenzione dagli angoli rifrattivi.

Le opzioni di riduzione della trasparenza di Apple e l’impostazione di accessibilità “Riduci movimento” non sembrano aiutare, la maggior parte degli utenti non riesce a vedere una differenza.

Alla luce di tutto ciò, la speranza è quella che Apple aggiunga un controllo ad hoc in un futuro aggiornamento per regolare l’effetto delle icone che sta causando il problema.