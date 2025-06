iOS 26: Liquid Glass anticipa l'iPhone del ventennale

Apple svelerà iOS 26 in occasione della WWDC 2025 che comincerà proprio oggi. La nuova interfaccia utente del sistema operativo sarà disponibile non solo su iPhone, ma anche su tutti gli altri dispositivi della “mela morsicata” e prenderà la maggior parte dei suoi spunti da visionOS. A tal riguardo, nelle scorse ora Mark Gurman di Bloomberg ha fornito nuovi e interessanti dettagli.

iOS 26: Liqui Glass è solo l’inizio

Andando più nello specifico, la nuova interfaccia prende il nome di Liquid Glass e ha l’obiettivo di rafforzare la coerenza grafica tra tutti gli ambienti software e di accompagnare l’introduzione di una futura generazione di dispositivi.

L’interfaccia presenterà effetti vetrosi, superfici lucide e trasparenze accentuate, rendendo coerente l’aspetto grafico di barre degli strumenti, controlli e interfacce tra tutti i dispositivi dell’azienda.

Secondo Gurman, costituisce anche una mossa tattica, in quanto si tratta di un rinnovamento visivo che attira l’attenzione e rafforza la continuità tra dispositivi in un momento in cui il colosso di Cupertino non può ancora competere a pieno sul fronte delle interfacce AI-native.

Si tratta della più grande revisione dell’interfaccia utente dei device del colosso di Cupertino dal lancio di iOS 7 avvenuto nel 2013.

Il nuovo stile getterà inoltre il fondamento estetico del futuro iPhone del ventesimo anniversario che sarà annunciato nel 2027. All’interno dell’azienda, il progetto è noto con il nome in codice Glasswing, ispirato alla farfalla dalle ali trasparenti.

Questo iPhone sarà caratterizzato da vetro curvo su tutti i lati, cornici sottilissime e assenza totale di notch o fori. L’effetto visivo sarà quello di un oggetto totalmente in vetro, in cui l’interfaccia e la struttura fisica si fondono senza soluzione di continuità. Glasswing sarà l’espressione più avanzata del concetto alla base dell’interfaccia Liquid Glass.