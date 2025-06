Apple WWDC 2025: tutte le novità attese

Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha pubblicato un elenco dettagliato delle novità che Apple dovrebbe annunciare durante la WWDC 2025 (9-13 giugno). Quelle principali riguarderanno il design dell’interfaccia dei sistemi operativi, per i quali è prevista la nuova nomenclatura che indica l’anno. Poche invece le funzionalità AI.

Sistemi operativi: design e funzionalità

Il keynote del 9 giugno verrà ovviamente dedicato principalmente alla nuova interfaccia utente di iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26 (nome in codice Solarium), derivata da quella di visionOS. Ci saranno più effetti di trasparenza e luce (vetro digitale), nuove barre dei menu e pulsanti. Le icone dovrebbero essere rotonde, come su Apple Watch e Vision Pro.

Oltre all’aspetto estetico sono previste diverse novità in termini di funzionalità. Le app interessate sono soprattutto Telefono, Fotocamera, Messaggi e Safari. Per l’app Telefono è prevista una nuova schermata con chiamate recenti, contatti frequenti e segreteria telefonica. L’app Messaggi permetterà di creare sondaggi e cambiare lo sfondo.

Una nuova app sarà Games. Consentirà di scaricare i giochi e accedere alla piattaforma Apple Arcade. Previsto anche il miglioramento delle funzionalità multitasking su iPad.

Funzionalità AI

Tra le novità AI ci saranno il supporto per la traduzione in tempo reale di telefonate e messaggi per tutti i sistemi operativi, oltre alla traduzione live delle conversazioni per gli AirPods.

Gli sviluppatori potranno accedere ai modelli AI di Apple. È prevista l’integrazione di Gemini, come alternativa a ChatGPT, ma l’annuncio potrebbe essere posticipato. Secondo Gurman non c’è nessuna possibilità di vedere la nuova Siri, il cui lancio non avverrà prima del 2026.

Il keynote di apertura della WWDC 2025 potrà essere seguito in diretta sul sito di Apple, su Apple TV o su YouTube a partire dalle ore 19:00 italiane.