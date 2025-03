AirPods: traduzione delle conversazioni in tempo reale

Apple ha incontrato molte difficoltà nello sviluppo della nuova Siri, ma gli ingegneri sono al lavoro su numerose funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale. Una di esse aggiungerà la traduzione delle conversazioni in tempo reale agli AirPods.

Novità inclusa in iOS 19

Come già accaduto per altre funzionalità AI, anche stavolta Apple è in ritardo rispetto ai concorrenti. Google offre la traduzione in tempo reale dai primi Pixel Buds del 2017 in combinazione con l’app Traslate installata su uno smartphone Pixel (migliorata negli anni successivi). Secondo le fonti di Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, la traduzione in tempo reale delle conversazioni sarà disponibile sugli AirPods entro fine anno.

Funzionerà insieme all’app Translate per iOS. Se ad esempio l’utente di lingua inglese parla con un italiano, l’iPhone tradurrà le parole dall’italiano all’inglese e l’utente ascolterà la traduzione con gli auricolari. Le parole in inglese verranno invece tradotte in italiano e riprodotte tramite gli altoparlanti dell’iPhone.

Gurman afferma che l’aggiornamento software sarà parte di iOS 19, quindi è probabile che Apple annunci la nuova funzionalità durante la WWDC 2025. L’azienda di Cupertino avrebbe inoltre pianificato un completo restyling dell’interfaccia del sistema operativo.

Apple dovrebbe annunciare nuovi auricolari, tra cui gli AirPods Pro di terza generazione. Sono in sviluppo anche modelli con fotocamera integrata che sfrutta l’intelligenza artificiale. Sono circolate inoltre indiscrezioni su AirPods con sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca, come quello dei Powerbeats Pro 2.