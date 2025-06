iOS 26 Liquid Glass, come ridurre la trasparenza per la leggibilità

Il nuovo design “Liquid Glass” di Apple è sicuramente bello da vedere, ma molti utenti stanno scoprendo che tutta quella trasparenza rende difficile distinguere pulsanti, testi e icone sullo sfondo. Si, perché l’effetto visivo è sicuramente impressionante. Ma nella pratica quotidiana, può trasformarsi in un incubo per la leggibilità.

Con tutti quegli effetti di trasparenza, il Centro di Controllo appare confuso e disordinato. Anche il Centro Notifiche e i controlli di navigazione di molte app soffrono dello stesso problema. In base al colore di sfondo della schermata, i pulsanti possono diventare quasi invisibili o comunque molto difficili da distinguere.

Come ridurre la trasparenza di Liquid Glass su iPhone per migliorare la leggibilità

Apple è stata lungimirante. Ha incluso alcuni strumenti per sistemare le cose.

Andare in Impostazioni → Accessibilità → Schermo e dimensioni del testo. Qui si troveranno due opzioni che possono aiutare:

Riduci trasparenza: Questa opzione migliora il contrasto riducendo la trasparenza e le sfocature su alcuni sfondi per aumentare la leggibilità. In pratica, rende gli elementi dell’interfaccia meno trasparenti e più facili da leggere.

Aumenta contrasto: Fa esattamente quello che dice il nome. Aumenta il contrasto cromatico tra i colori in primo piano e di sfondo delle app.

Si possono attivare queste impostazioni singolarmente o insieme, a seconda delle proprie necessità. Se il problema principale è il Centro di Controllo troppo trasparente, “Riduci trasparenza” dovrebbe bastare. Aggiunge uno sfondo più scuro che fa risaltare meglio i pulsanti. Se invece si ha difficoltà con i testi in generale, si può attivare anche “Aumenta contrasto“. La combinazione delle due opzioni di solito risolve la maggior parte dei problemi di leggibilità.

Un consiglio pratico: è possibile aggiungere questi controlli direttamente nel Centro di Controllo per attivarli o disattivarli rapidamente quando se ne ha bisogno. È comodo se ci si vuole godere l’effetto Liquid Glass a casa, ma si preferisce una maggiore leggibilità quando si è fuori al sole.

Bisogna essere onesti: anche con queste correzioni, non è sempre perfetto. A volte i pulsanti di navigazione rimangono difficili da leggere, specialmente con certi sfondi molto colorati. È un po’ un tira e molla a seconda di quale combinazione di colori ci si ritrova sullo schermo.

Parte del problema è che iOS 26 è ancora in beta, quindi gli effetti non sempre si comportano come dovrebbero. È probabile che Apple sistemerà molti di questi difetti prima del rilascio finale.

Ridurre la trasparenza significa rinunciare un po’ all’estetica di Liquid Glass, ma per molti vale la pena se in cambio si può usare il telefono senza sforzare la vista. L’importante è sapere che esiste un piano B. Non si è costretti a sopportare un’interfaccia illeggibile solo perché Apple ha deciso che l’effetto vetroso è il futuro del design…