iOS 26 nasconde una nuova suoneria per iPhone

Con l’avvento di iOS 26 verrà introdotto il design Liquid Glass insieme a svariate altre novità, tra cui, a quanto pare, anche un’inedita suoneria per iPhone che però è al momento nascosta, dunque non elencata ancora nelle impostazioni e non selezionabili nell’elenco dei toni di chiamata disponibili.

iOS 26 nasconde una variante della suoneria “Reflection”

Ad accorgersi della cosa è stato l’utente @8810cfw su X, analizzando la versione di iOS 26 destinata agli sviluppatori, gli unici che al momento possono mettere le mani sul nuovo sistema operativo mobile del colosso di Cupertino, il quale ha condiviso un estratto audio della suoneria nelle scorse ore. La cosa è stata poi conferma anche dal noto leaker Apple @ShrimpApplePro e da @aaronp613.

La nuova suoneria altro non è che una variazione della storica “Reflection”, ovvero il tono di chiamata predefinito degli iPhone a partire dal modello X che è stato lanciato nel 2017.

La nuova versione della suoneria, che può essere ascoltata cliccando qui, mantiene il medesimo timbro di quella originale, ma con una tonalità più profonda, probabilmente concepita per andare a enfatizzare gli altoparlanti della nuova gamma di smartphone Apple in dirittura d’arrivo.

Al momento, non è chiaro se l’inedita suoneria sarà un’esclusiva della nuova gamma di iPhone che verrà lanciata questo autunno o se sarà accessibile a tutti.

Sempre a proposito di suonerie, da tenere presente che con iOS 26 l’aggiunta di nuovi toni di chiamata personalizzati diventa più semplice e intuitiva rispetto a quanto sino a questo momento proposto, evitando agli utenti di dover mettere in atto inutili complesse procedure e riducendo il tutto a pochi tap.