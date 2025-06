iOS 26: aggiungere nuove suonerie è più semplice

Ad oggi, impostare una suoneria personalizzata su iPhone non è stata propriamente un’operazione rapida e indolore, come si suol dire. Gli utenti devono infatti collegare il proprio iPhone a un computer per importare suonerie di terze parti o modificare la traccia in locale utilizzando GarageBand. Con iOS 26, però, le cose cambiano… in meglio!

iOS 26: aggiungere nuove suonerie è un gioco da ragazzi

Nella prima beta per sviluppatori di iOS 26, infatti, è stata scoperta la possibilità di impostare suonerie personalizzate direttamente da File, Memo Vocali e da altre app compatibili.

È quindi sufficiente selezionare un file audio, toccare il pulsante di condivisione, scorrere fino in fondo al menu e scegliere la nuova voce “Usa come suoneria“. In alcuni casi l’opzione potrebbe trovarsi sotto il pulsante “Altro”.

Il file viene automaticamente aggiunto all’elenco delle suonerie disponibili nelle impostazioni e può quindi essere assegnato subito alle chiamate generiche o a singoli contatti. Funziona per tutto: MP3, M4A o altri file audio supportati, una clip che hai ricevuto tramite iMessage, una registrazione ecc.

Anche la gestione è semplice. Se si vuole eliminare una suoneria personalizzata, è sufficiente andare nella sezione delle impostazioni di OS dedicata alle suonerie, scorrere verso sinistra sul brano di riferimento e toccare “Elimina”.

Il tutto è valido anche su iPadOS 26, che condivide questa nuova logica di gestione dei file audio personalizzati.

Attualmente, iOS 26 è disponibile solo in beta per gli sviluppatori registrati. La beta pubblica arriverà a luglio, mentre il rilascio su larga scala è previsto per questo settembre. iOS 26 è compatibile con iPhone 11 e modelli successivi ed è totalmente gratis.