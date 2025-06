iOS 26 risolve il problema del cambio audio automatico

Con iOS 26, il nuovo sistema operativo per iPhone a cui sono stati tolti i veli in occasione del WWDC 2025, il colosso di Cupertino ha deciso di mettere fine, per chi lo desidera, a una delle più criticate esperienze quotidiane per chi fa uso degli AirPods o comunque delle cuffie Bluetooth in generale: il passaggio automatico dell’audio da un dispositivo all’altro.

iOS 26: nuova funzione per evitare il passaggio automatico dell’audio Bluetooth

Andando più nello specifico, nella prima beta per sviluppatori di iOS 26 da poco rilasciata è comparsa una nuova impostazione chiamata “Keep Audio in Headphones”, ovvero “Mantieni l’audio nelle cuffie” in Italiano, accessibile recandosi prima in Impostazioni, poi in Generali e successivamente in AirPlay e Continuity, la quale, come intuibile dal nome stesso, permette di evitare che l’audio venga trasferito automaticamente su dispositivi appena connessi come autoradio o speaker Bluetooth.

Attualmente, se viene ascoltato un contenuto audio con gli AirPods e, ad esempio, viene messa in moto l’auto, l’audio viene immediatamente trasferito a tutto volume agli altoparlanti dello stereo della macchina. Con la nuova funzione, invece, è possibile continuare tranquillamente l’ascolto dagli auricolari, senza sorprese imbarazzanti o interruzioni.

La nuova impostazione, è bene precisarlo, è totalmente a discrezione dell’utente e delle singole esigenze e abilitarla non costituisce un obbligo. Sarà disponibile per tutti con il rilascio ufficiale di iOS 26 previsto per questo autunno, mentre chi ha accesso al profilo sviluppatore può provarla già da ora con la beta. Per chi preferisce aspettare, la beta pubblica dovrebbe essere rilasciata a luglio prossimo.