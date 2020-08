iPad 10,2 pollici (2019): mai così scontato

Per la scuola, a poche settimane dall’inizio; per il lavoro, come strumento di supporto fuori casa o fuori ufficio; per lo svago, come “secondo schermo” durante il tempo libero. Accedere ad un Apple iPad a prezzo scontato può essere cosa particolarmente interessante in queste settimane di fine estate, preparando quelli che saranno i mesi autunnali nei quali giocoforza affronteremo ancora una volta un maggior numero di ore in casa per rispettare gli obblighi di isolamento.

iPad 10.2 (2019) a 329,99 euro

L’offerta disponibile su eBay è quindi un canto di sirena che inevitabilmente raccoglie le attenzioni: l’iPad da 10,2 pollici (edizione 2019) è disponibile in versione da 32GB ad appena 329,99 euro. Per un rapido confronto: Unieuro mette a disposizione lo stesso iPad al prezzo di 349 euro, stesso prezzo garantito anche su Amazon.

l nuovo iPad è potente come un computer, ma molto più versatile e facile da usare. E oggi è pronto a sorprenderti ancora: ha un display Retina più grande da 10,2″, funziona con la comodissima Smart Keyboard e ti offre le nuove strabilianti funzioni di iPadOS. È incredibilmente divertente, e inconfondibilmente iPad

La distribuzione è garantita da un merchant con feedback più che affidabili (oltre 100 mila voti al 100% positivi) e l’invio avviene dall’Italia. Il tablet Apple è noto, il prezzo raggiunto in queste ore è invece una novità assoluta.