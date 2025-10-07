 iPad 11 256GB giù a 474€! Offerta shock per la Festa delle Offerte Prime
Apple iPad 11 256GB mai così conveniente su Amazon! Con la Festa delle Offerte Prime oggi è tuo a soli 474€, salvo esaurimento scorte.
Tecnologia Mobile
Offerta shock per la Festa delle Offerte Prime! Oggi su Amazon il prezzo dell’Apple iPad 11 da 256GB è crollato. Acquistalo a soli 474 euro, invece di 539 euro. Questo tablet iPadOS da 11 pollici è perfetto per scuola, lavoro e divertimento. Lo porti sempre con te e hai tutto il tuo mondo a portata di un tap. Sfrutta subito questa promozione incredibile.

Potrai decidere di pagarlo in 5 rate a tasso zero a partire da soli 94,80 euro al mese! Così approfitti di questa incredibile promozione e paghi un po’ alla volta. Dotato di tecnologia WiFi 6 assicura una navigazione super fluida e uno streaming senza problemi. Tutto sarà estremamente veloce e dettagliato. Insomma, un vero e proprio gioiellino.

iPad 11 256GB: la scelta perfetta per te

L’Apple iPad 11 256GB è il tablet su misura per te. Dotato di fotocamera frontale e posteriore da 12MP assicura videocall perfette, dove sei sempre al centro. Inoltre, grazie al Touch ID tutto è al sicuro da eventuali curiosi. La batteria potente garantisce un intero giorno di utilizzo. Acquistalo adesso a soli 474 euro su Amazon! È un’occasione della Festa delle Offerte Prime.

Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 256 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Azzurro

Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 256 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Azzurro

474,00 539,00€ -12,06%
Goditi i tuoi contenuti preferiti dal display Liquid Retina da 11 pollici. Scegli di trasformarlo in un dispositivo unico e completo abbinandogli Apple Pencil e Magic Keyboard Folio.

Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11”, 256 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Azzurro

Acquistalo adesso a soli 474 euro, invece di 539 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Osvaldo Lasperini
7 ott 2025
