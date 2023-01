iPad 2021 è ancora in offerta: risparmio ECCEZIONALE (-90€)

La tua voglia di un nuovo iPad potrebbe essere finalmente soddisfatta perché su Amazon il modello 2021 da 10.2 pollici è ancora disponibile in offerta a 349 euro con uno sconto di 90 euro sul prezzo ufficiale. In più, puoi scegliere se pagare in 5 comode rate da 69 euro ciascuna.

iPad 2021: un grande tablet ancora attuale

iPad 2021 è dotato di un fantastico display Retina da 10.2 pollici con True Tone alimentato da un processore A13 Bionic con Neural Engine che ti garantisce prestazioni altissime e un’ottima efficienza energetica.

La fotocamera posteriore ha una risoluzione da 8 megapixel con grandangolo, mentre la fotocamera frontale, pensata per selfie e videochiamate, ha un obiettivo da 12 megapixel con ultragrandangolo e inquadratura automatica.

Altoparlanti stereo, Touch ID per autenticazione e Apple Pay, supporto WiFi 802.11ac e fino a 10 ore di autonomia rendono questo iPad perfetto per ogni genere di esigenza da soddisfare in mobilità, che sia per il lavoro, lo studio o l’intrattenimento.

Oggi può essere tuo a soli 349 euro, con spedizione Prime e consegna immediata. Un affare da non farti scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.