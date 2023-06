iPad 2021 in sconto su eBay: il prezzo cala due volte con questo codice speciale

Il mondo Apple è protagonista assoluto delle offerte eBay di metà giugno 2023. In precedenza abbiamo segnalato iPhone 14 da 128GB in sconto, permettendoti così di aggiudicarti l’ultimo smartphone della Mela a un prezzo più vantaggioso. Oggi, invece, ti segnaliamo una doppia promozione su iPad 2021, ovvero la nona generazione del tablet del gigante di Cupertino. Grazie a questa iniziativa, il prezzo scende e si ferma poco sopra i 300 euro.

iPad 2021 in offerta su eBay

A proporre questo sconto doppio è un rivenditore italiano con poco più di 95.000 recensioni positive, pronto a pagare le spese di spedizione sia per l’invio del dispositivo, sia per il reso in caso di necessità. Insomma, puoi fidarti ciecamente di questa promozione!

Venendo alle specifiche tecniche, questo iPad si presenta nella colorazione Argento con 64 GB di archiviazione interna e 3 GB di RAM, accompagnati sotto la scocca dal processore A13 Bionic da 2,65 GHz. Supporta la connessione Wi-Fi ma non la rete mobile, e ha un display Retina da 10,2 pollici con risoluzione pari a 2160 x 1620 pixel.

iPadOS 15 ti dà ancora più potenza e versatilità con un multitasking più intuitivo, e il comparto fotocamera è adeguato sia a scattare foto, sia ad avviare videochiamate grazie al sensore frontale da 12 MP e alla lente anteriore da 8 MP grandangolare.

Il prezzo base è fissato a 399,90 euro ma, grazie all’offerta del 12%, scende a 351,90 euro. Dopodiché, con il codice sconto VACANZE23 (valido fino al 30 giugno prossimo) è possibile attivare un taglio ulteriore di 35,19 euro. La consegna viene garantita entro mercoledì 21 giugno effettuando l’acquisto questo fine settimana, e il pagamento va effettuato con PayPal, Google Pay o carta di credito Visa, Mastercard e American Express.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.