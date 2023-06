iPhone 14 da 128GB in sconto su eBay: 260 EURO IN MENO!

Contemporaneamente all’offerta eBay su MacBook Air, nel medesimo sito Web per acquisti online di prodotti nuovi di zecca e usati puoi trovare iPhone 14 a 260 euro in meno. Si tratta di un’offerta speciale lanciata da una moltitudine di rivenditori su varie versioni dello smartphone di ultima generazione della Mela. In questo caso specifico, ti segnaleremo la promozione riguardante l’iPhone 14 viola.

iPhone 14 ancora in sconto su eBay

Giusto pochi giorni addietro abbiamo segnalato la disponibilità di iPhone 14 a 769,90 euro nella colorazione nera. Ebbene, questa volta tocca alla versione viola di cui, peraltro, risultano essere disponibili più unità. Le specifiche, naturalmente, restano le stesse.

Il chipset in dotazione è l’A15 Bionic sviluppato da Apple, dotato di modulo 5G e seguito da 128 GB di archiviazione interna e 6 GB di RAM. La batteria da 3.279 mAh con ricarica rapida gestisce il dispositivo, che presenta poi il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con HDR10 e Dolby Vision.

Lato fotocamera notiamo anteriormente due lenti, rispettivamente da 12 MP e un sensore 3D per catturare la profondità ed effettuare l’autenticazione biometrica. Posteriormente, invece, figurano due sensori da 12 megapixel pronti a registrare filmati anche in 4K a 60 frame al secondo. Naturalmente, il sistema operativo resta iOS.

Per i prossimi giorni il venditore italiano interessato, che conta sul 99,2% dei feedback positivi, rilancia quindi iPhone 14 a 769,90 euro anziché 1.029,90 euro. Se vuoi un iPhone nuovo di zecca, pertanto, questa occasione è perfetta grazie al risparmio del 25%. Il pagamento va completato con PayPal, Google Pay o carta di credito, mentre la spedizione è gratuita e viene completata entro due giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.