MacBook Air 13" a un ottimo prezzo su eBay: scorte in esaurimento

Nella stessa giornata in cui abbiamo segnalato Xiaomi 12 al 58% in meno su eBay, torniamo sullo stesso portale di e-commerce per parlarti di un’altra promozione davvero imperdibile, questa volta riguardante un computer portatile di fascia alta. Stiamo parlando del MacBook Air da 13 pollici con chip M1, proposto da un rivenditore italiano a 849 euro per un periodo di tempo limitato. Se ti interessa affrettati, poiché le scorte stanno per esaurire!

MacBook Air 13” in offerta su eBay

Il computer portatile firmato Apple è una certezza sotto ogni punto di vista, a partire dal suo design compatto e moderno che cattura lo sguardo e si rivela molto pratico. Nonostante sia il modello base della gamma, dotandosi del chip M1 progettato da Apple è potente al punto giusto. Lato memoria, poi, si dota di un SSD da 256 GB e di 8 GB di RAM.

Notiamo dunque una comoda tastiera dotata peraltro del Touch ID per accedere al dispositivo tramite l’impronta digitale, utilizzandolo così in massima sicurezza. Che si tratti di password, il semplice avvio o dell’autenticazione per i pagamenti, il tocco del sensore è il metodo più rapido ed efficace per confermare le proprie intenzioni al dispositivo. Non manca, poi, la webcam anteriore per videochiamate in HD.

Infine, il display è un pannello Retina da 13 pollici con tecnologia TrueTone. Complessivamente, si tratta della classica soluzione offerta dalla Mela per la sua linea di MacBook, sostituita solo da soluzioni premium molto più costose.

Ma in questo caso si risparmia: per un periodo di tempo non precisato potrai accedere a un taglio del 15% rispetto al prezzo di listino, comprando così MacBook Air 13” a 849 euro. La spedizione viene garantita a costo zero entro tre giorni dall’acquisto, e il pagamento va effettuato con carta di credito o PayPal. Il reso, in caso di problemi di vario genere, potrai effettuarlo entro 30 giorni, e le spese di spedizione le paga il venditore!

