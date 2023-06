Xiaomi 12 a un PREZZO MOZZAFIATO su eBay: 58% in meno!

Xiaomi 12 è uno degli smartphone top di gamma di rilievo del 2021 e, nonostante la sua età, ancora oggi si rivela eccellente per un uso quotidiano persino lato gaming: con le sue specifiche tecniche è un vero portento, e coloro che seguono il mercato dei dispositivi mobili lo sanno molto bene. Non perderti quindi questa occasione: su eBay puoi acquistare Xiaomi 12 al 58% in meno, per l’esattezza a 379 euro. Se non ti accontenti dello Xiaomi Redmi Note 12 Pro a metà prezzo, questa è la promozione perfetta per te.

Xiaomi 12 torna in offerta su eBay a meno di metà prezzo

Xiaomi 12 è caratterizzato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 come cuore pulsante, accompagnato sotto la scocca da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67W cablata e 50W wireless, e da un kit memoria composto da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. In questo caso, poi, si tratta della versione Grey dello smartphone cinese.

Lato fotocamera notiamo tre sensori sul retro (50 + 13 + 5 megapixel) e uno frontale da 32 MP. Lo schermo è un AMOLED DotDisplay da 6,28 pollici di diagonale, la cui risoluzione è Full HD+. Notiamo poi la dotazione di speaker stereo e del modem 5G, seguito lato connettività dal supporto dual SIM e alla tecnologia wireless Wi-Fi 6E. Dulcis in fundo, lato OS segnaliamo la presenza di Android con interfaccia personalizzata MIUI.

Se questo ti sembra lo smartphone adatto alle tue esigenze, allora sappi che per poco tempo potrai acquistarlo a 379 euro anziché 899 euro. Come puoi dire di no all’acquisto di Xiaomi 12 quando costa 520 euro in meno? La spedizione, poi, è gratuita e viene assicurata entro 2 giorni dall’acquisto, che va completato effettuando il pagamento con PayPal, Google Pay o carte di credito.

