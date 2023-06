Xiaomi Redmi Note 12 Pro a METÀ PREZZO su eBay, non perdertelo!

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è in offerta su Amazon, ma non solo. Se non vuoi completare acquisti sul portale di e-commerce fondato da Jeff Bezos e preferisci una soluzione alternativa, sappi che su eBay Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G viene venduto quasi a metà prezzo, per la precisione a 239 euro: come puoi lasciarti scappare un’occasione così allettante?

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G in sconto su eBay: che prezzo!

Il dispositivo mobile del marchio cinese si presenta con un display OLED da 6,7 pollici Full HD+ dalla frequenza di aggiornamento massima pari a 120Hz, per immagini fluide e dalla qualità davvero elevata. Il cuore pulsante è il chipset MediaTek Dimensity 1080, accompagnato poi da 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna con supporto all’espansione tramite microSD. Insomma, si tratta di un dispositivo perfetto per il multitasking.

Con una batteria da 5.000 mAh dalla ricarica rapida cablata a 67W, poi, è una certezza anche sul fronte autonomia. Lato fotocamera, dunque, figurano tre sensori sul retro (50 MP principale con OIS e PDAF + 8 MP ultra-wide + 2 MP macro) e uno anteriore da 16 megapixel. Con questo kit, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G può registrare video 4K a 30fps o Full HD a 120 fps. Infine, segnaliamo il supporto a NFC, la presenza di altoparlanti stereo e del jack per cuffie da 3,5mm.

Alla modica cifra di 239 euro al posto di 449,90 euro, per un risparmio effettivo di 210,90 euro sul listino, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è un ottimo acquisto se ti serve uno smartphone Android e non puoi esagerare con la spesa. La spedizione viene assicurata in due giorni a costo zero e il pagamento va completato con PayPal o carta di credito.

