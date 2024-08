iPad 9 64GB a soli 299€: OFFERTA col BOTTO su Amazon

Oggi puoi avere un ottimo tablet Apple a prezzo stracciato da scaffale. Un vero best buy ti sta aspettando ora su Amazon. Cosa stai aspettando? Acquista iPad 9 64GB a soli 299€, invece di 409€. Uno sconto del 27% davvero fantastico per questo dispositivo mitologico e intramontabile.

Perfetto per tutti, questo tablet è un compagno di produttività e intrattenimento pazzesco. Goditi il massimo della potenza e della versatilità con questo device mostruoso. La consegna gratuita è inclusa con il tuo abbonamento a Prime e puoi pagarlo in 5 rate mensili da soli 59,80€ al mese a tasso zero.

iPad 9 64GB: il tuo tablet, computer, foglio di carta

Apple iPad 9 64GB è il tuo tablet, computer e foglio di carta da portare sempre con te. Grazie alla sua tecnologia hai la possibilità di trasformarlo in qualunque cosa tu voglia integrando Apple Pencil e Smart Keyboard. Goditi il massimo a soli 299€! Questa è l’offerta di Amazon per oggi.

Il chip A13 Bionic è perfetto per tutto quello che vuoi fare. Le prestazioni sono all’altezza delle tue necessità. Nessun limite ad app e giochi con questo tablet. Intramontabile, è perfetto per te che vuoi tutto spendendo veramente poco.

Il display Retina da 10,2 pollici è davvero spaziale. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 299€, invece di 409€.