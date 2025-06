iPad Air da 11 pollici con Apple M3 a -102€: ti basta questo codice

Ti segnaliamo l’offerta su eBay che in questo momento taglia il prezzo del tablet iPad Air di ultima generazione, il modello con chip M3 e il supporto nativo all’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Il cuore pulsante ha CPU 8-core, GPU 9-core e Neural Engine 16-core per garantire prestazioni elevate e un multitasking fluido. È la versione con display Liquid Retina da 11 pollici che assicura un’esperienza visiva senza compromessi per la creatività, l’intrattenimento e la produttività. Non lasciartelo sfuggire in sconto di 102 euro rispetto al listino ufficiale.

L’offerta sul nuovo iPad Air con Apple M3

Con un peso di soli 460 grammi e un design sottile realizzato in alluminio, è ideale per i professionisti, per gli studenti e per gli appassionati di tecnologia. Tra le altre specifiche tecniche vale la pena citare le fotocamere posteriore e frontale con sensori da 12 megapixel con registrazione video in 4K, il supporto alla connettività Wi-Fi 6E e la compatibilità con Apple Pencil e Magic Keyboard. Il sistema operativo è ovviamente iPadOS che presto riceverà l’aggiornamento alla release 26 con l’introduzione dell’interfaccia Liquid Glass completamente ridisegnata. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per altre informazioni.

È la versione con 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati e nella colorazione Grigio siderale. Per sbloccare lo sconto di 102 euro sul listino ufficiale e poterlo acquistare al prezzo finale di 617 euro (invece di 719 euro), ti basta inserire il codice VACANZE25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato dall’immagine qui sotto.

L’offerta è proposta da UpgradeElettronica, un venditore professionale italiano che ha già ricevuto migliaia di feedback positivi dai clienti su eBay. La disponibilità è immediata e, se lo ordini adesso, il tablet della mela morsicata arriverà a casa tua entro pochi giorni con la spedizione gratuita.