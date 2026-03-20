iPad Air da 11 pollici con chip M3 a un prezzo imbattibile solo su Amazon

Hai deciso di acquistare un iPad ma non sei ancora riuscito a trovare l’offerta giusta per non spendere una barcata di soldi? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello l’inimitabile iPad Air da 11 pollici con chip M3 a soli 555 euro, invece che 609 euro.

Se fai alla svelta dunque oggi puoi beneficiare di uno sconto del 9% che ti permette di risparmiare 54 euro sul totale, che per questo iPad non è davvero niente male. È un prezzo che non si vedeva infatti da diversi mesi e dunque un’ottima occasione.

iPad Air da 11 pollici con chip M3 a un prezzo shock

Sicuramente questa cifra l’Apple iPad Air è da prendere immediatamente, senza pensarci un secondo di più. Questa è la versione con chip M3 e offre prestazioni davvero eccezionali. Possiede una scheda grafica fluida e la possibilità di multitasking e giochi di ultima generazione senza nessun problema. Inoltre ha una memoria interna da 128 GB. E possiede un’ottima batteria che gli dona un’autonomia di 10 ore con una ricarica completa.

È dotato del bellissimo display Liquid Retina da 11 pollici con straordinaria risoluzione e ottima luminosità che ti permetterà di vederlo perfettamente anche di fronte alla luce del sole diretta. La tecnologia True Tone inoltre adatta automaticamente il colore e l’intensità in base alla luce circostante per avere sempre un ottimo risultato. Ha il touch ID, una fotocamera posteriore da 12 MP e la connessione WiFi 6E per internet veloce.

Una grandissima occasione da non lasciarsi sfuggire assolutamente. Quindi prima che sia troppo tardi vai su Amazon e acquista il tuo iPad Air da 11 pollici con chip M3 a soli 555 euro, invece che 609 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.