 iPad Air da 11 pollici con chip M3 a un prezzo imbattibile solo su Amazon
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iPad Air da 11 pollici con chip M3 a un prezzo imbattibile solo su Amazon

Solo su amazon oggi puoi portarti a casa il mitico iPad Air da 11 pollici con chip M3 e 128 GB di memoria interna a un prezzo imbattibile.
iPad Air da 11 pollici con chip M3 a un prezzo imbattibile solo su Amazon
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Solo su amazon oggi puoi portarti a casa il mitico iPad Air da 11 pollici con chip M3 e 128 GB di memoria interna a un prezzo imbattibile.

Hai deciso di acquistare un iPad ma non sei ancora riuscito a trovare l’offerta giusta per non spendere una barcata di soldi? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello l’inimitabile iPad Air da 11 pollici con chip M3 a soli 555 euro, invece che 609 euro.

Se fai alla svelta dunque oggi puoi beneficiare di uno sconto del 9% che ti permette di risparmiare 54 euro sul totale, che per questo iPad non è davvero niente male. È un prezzo che non si vedeva infatti da diversi mesi e dunque un’ottima occasione.

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iPad Air da 11 pollici con chip M3 a un prezzo shock

Sicuramente questa cifra l’Apple iPad Air è da prendere immediatamente, senza pensarci un secondo di più. Questa è la versione con chip M3 e offre prestazioni davvero eccezionali. Possiede una scheda grafica fluida e la possibilità di multitasking e giochi di ultima generazione senza nessun problema. Inoltre ha una memoria interna da 128 GB. E possiede un’ottima batteria che gli dona un’autonomia di 10 ore con una ricarica completa.

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È dotato del bellissimo display Liquid Retina da 11 pollici con straordinaria risoluzione e ottima luminosità che ti permetterà di vederlo perfettamente anche di fronte alla luce del sole diretta. La tecnologia True Tone inoltre adatta automaticamente il colore e l’intensità in base alla luce circostante per avere sempre un ottimo risultato. Ha il touch ID, una fotocamera posteriore da 12 MP e la connessione WiFi 6E per internet veloce.

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Una grandissima occasione da non lasciarsi sfuggire assolutamente. Quindi prima che sia troppo tardi vai su Amazon e acquista il tuo iPad Air da 11 pollici con chip M3 a soli 555 euro, invece che 609 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
20 mar 2026
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