iPad Air con Apple M1 è su Amazon: ordinalo subito

La mela morsicata ha mantenuto la promessa: il nuovo iPad Air di quinta generazione con chip Apple M1 è disponibile da oggi in pre-ordine: lo trovi su Amazon con la garanzia di riceverlo al day one del 18 marzo con spedizione gestita dall’eccellente servizio Prime. Se non vuoi rischiare di dover fare i conti con un sold out, acquistalo subito.

iPad Air (2022) con Apple M1 è in pre-ordine

Con il suo display Liquid Retina da 10,9 pollici offre un’esperienza di alto livello sia in ambito professionale sia per quanto riguarda studio, navigazione e intrattenimento. I modelli con modulo per la connettività mobile integrano il supporto al 5G. Sul retro trova posto una fotocamera da 12 megapixel, stessa risoluzione per quella frontale FaceTime. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Come riportato nella descrizione completa è ovviamente il pieno supporto a tutte le funzionalità della piattaforma iPadOS confezionata da Apple. Le colorazioni disponibili sono Galassia, Viola, Rosa, Azzurro e Grigio siderale.

Ecco tutti i modelli di iPad Air (2022), ognuno scelga in base alle proprie esigenze e al proprio budget:

