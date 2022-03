La microSD 64 GB di Samsung costa meno della metà

L’occasione che non ti aspetti: la scheda microSD da 64 GB della linea Samsung EVO Select è in super offerta su Amazon a meno di metà prezzo: c’è il 56% di sconto sul listino. Chi conosce questa tipologia di unità sa bene quali siano le prestazioni assicurate, così come l’affidabilità di un marchio leader nelle soluzioni per lo storage.

Samsung EVO Select, la microSD 64 GB a -56%

C’è anche l’adattatore SD incluso nella confezione, in modo da estenderne la compatibilità a tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer desktop e laptop, fotocamere, videocamere, apparecchi di videosorveglianza, lettori multimediali e molto altro ancora. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, arriva a una velocità di 100 MB/s in fase di lettura così da garantire un trasferimento dati senza compromessi. È adatta anche per le operazioni più pesanti come la registrazione di filmati a risoluzione 4K Ultra HD. Ancora, è progettata per resistere ad acqua (fino a 72 ore in mare), temperature estreme, campi magnetici e persino raggi X.

In questo momento, approfittando dell’offerta Amazon con il 56% di sconto, hai la possibilità di acquistare la microSD da 64 GB della linea Samsung EVO Select al prezzo finale di soli 9,99 euro invece di 22,49 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno per gli abbonati Prime: se la compri subito, domani sarà da te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.