Il nuovo iPhone SE è su Amazon: compralo ora

Come promesso da Apple durante l’evento di presentazione, il nuovo iPhone SE di terza generazione è disponibile a partire da oggi in pre-ordine. Se non vuoi correre il rischio di imbatterti in un sold out, puoi già acquistarlo su Amazon. Se lo ordini subito, sarà da te entro una settimana, al day one di venerdì 18 marzo. La spedizione è gratuita e garantita dal servizio Prime.

iPhone SE di terza generazione arriva su Amazon

Con un display da 4,7 pollici e spinto dal chip Bionic A15, è disponibile con diversi tagli di memoria: 64, 128 o 256 GB. Ognuno scelga quello che fa al caso suo. È lo smartphone della mela morsicata ideale per chi preferisce un telefono di piccole dimensioni senza rinunciare a tutte le funzionalità di iOS. Fra le tante versioni, ecco nell’immagine qui sotto la colorazione Mezzanotte.

Diamo uno sguardo a tutti gli iPhone SE di terza generazione già in pre-ordine. Sono tre le tinte disponibili: Galassia, Mezzanotte e (PRODUCT)RED.

iPhone 13 Verde Alpino in pre-ordine su Amazon

Debutta su Amazon anche l’inedita colorazione Verde Alpino per la linea iPhone 13. Vale lo stesso discorso fatto poc’anzi, ordinandolo subito la consegna è garantita per venerdì 18 marzo.

Queste tutte le varianti disponibili sullo store ufficiale Apple, affiancate dal loro prezzo.