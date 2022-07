iPad Air 2022 al MINIMO STORICO su Amazon: sconto di oltre 120€

Occasione imperdibile per portarsi a casa un iPad Air 2022. L’ultimo tablet della famiglia di dispositivi Apple è disponibile infatti su Amazon al suo minimo storico assoluto. Grazie ad uno sconto eccezionale, risparmi oltre 120 euro sul modello WiFi da 64 GB nella colorazione grigio siderale.

Se sei un abbonato a Prime, lo ricevi già lunedì e puoi anche scegliere di pagarlo tramite cinque comode rate mensili garantite direttamente da Amazon.

iPad Air 2022: occasione imperdibile con il prezzo più basso di sempre su Amazon

I nuovi iPad Air 2022 sono dotati di uno splendido display Liquid Retina da 10.9″ con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso. Il chip Apple M1 con Neural Engine ti garantisce prestazioni elevatissime oltre a darti un giorno intero di batteria anche con un uso intenso.

Da non sottovalutare la fotocamera posteriore da 12 megapixel con grandangolo, che non sarà certo ai livelli di un iPhone ma sicuramente efficace per catturare scatti al volo. D’altra parte, sulla zona frontale trova posto un sensore da 12 megapixel con ultra-grandangolo e inquadratura automatica, per offrirti videochiamate più naturali e di alta qualità.

Compatibile con Apple Pencil di seconda generazione, Magic Keyboard e Smart Keyboard Folio, puoi personalizzare la tua esperienza con iPad Air nel modo che preferisci. Naturalmente, si tratta di accessori venduti separatamente che puoi acquistare quando vuoi.

Afferra quindi al volo l’occasione e acquista iPad Air 2022 al suo prezzo più basso di sempre su Amazon, grazie ad uno sconto di oltre 120 euro applicato sul costo di listino. Non te ne pentirai.

