iPad Air 2022 al minimo storico su Amazon

Occasione da non perdere per chi desidera allungare sul più recente tablet Apple: in questo momento, iPad Air 2022 è in vendita al minimo storico su Amazon grazie allo sconto del 22% sul prezzo di listino. Si tratta della versione da 256 GB, ma costa mento di quella da 64 GB. Non bisogna aspettare le offerte del Prime Day.

22% di sconto Amazon su Apple iPad Air 2022

L’intera esperienza ruota attorno al display Liquid Retina da 10,9 pollici ottimizzato dalla mela morsicata per una qualità senza compromessi. Nella scheda delle specifiche tecnico trovano posto anche il potente chip M1, il pieno supporto al pennino, la tecnologia Touch ID per l’autenticazione biometrica, WiFi 6 e una fotocamera frontale da 12 megapixel con ultra-grandangolo e inquadratura automatica. Il sistema operativo è ovviamente iPadOS con accesso garantito agli aggiornamenti futuri. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la versione 2022 del tablet Apple iPad Air su Amazon al prezzo finale di 677 euro invece di 869 euro come da listino. Puoi scegliere tra le colorazioni Blu e Rosa, la spesa non cambia. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un giorno: se lo compri subito, domani sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.